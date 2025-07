– Dette er et strategisk og verdibasert løft for oss. Vi har som mål å styrke vår posisjon i Oslo, og derfor passer dette prosjektet veldig godt, sier Trond Mellingsæter administrerende direktør i Reitan Eiendom, i en pressemelding.

Tidligere i år ble det klart at Oslo Spektrum skal rives og bygges om. Blant endringene er Oslos første høyhus siden 1985, et over 100 meter høyt glassdekket kontorbygg.

Kontorprosjektet er på 22.500 kvadratmeter, skal romme 1200 kontorplasser, og planen er at bygget skal stå klart i 2029.

Partnere i prosjektet er Aspelin Ramm og NOVA Spektrum, der eierfordelingen blir 50 prosent NOVA Spektrum, 25 prosent Aspelin Ramm, 25 prosent Reitan Eiendom.