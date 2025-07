I løpet av våren har Tony Blair Institute for Global Change havnet i hardt vær. Financial Times kunne i juli avsløre at instituttet, stiftet av Storbritannias tidligere statsminister, hadde vært involvert i et prosjekt for gjenoppbygging av Gaza.

Planen, kalt The Great Trust, ble i hovedsak utarbeidet av israelske forretningsfolk, med økonomisk modellering levert av Boston Consulting Group (BCG). Målet var å gjøre Gaza til et moderne handelsknutepunkt, med referanser til både Elon Musk og Donald Trump. Forslaget inkluderte også betalte incentiver for palestinere som valgte å forlate Gaza.

Tony Blair Institute (TBI) har i ettertid forsøkt å distansere seg fra prosjektet. I en uttalelse til Financial Times hevdet instituttet at det aldri hadde godkjent noen av planene, men måtte samtidig erkjenne at to ansatte hadde deltatt i meldingsgrupper og møter med prosjektgruppen.

Et internt dokument kalt Gaza Economic Blueprint ble også lekket, der det ble foreslått å bygge dypvannshavn, digitale økonomisoner og en plattform for blockchain-basert finansiering. I dokumentet kommer det frem at: «Krigen i Gaza har skapt en mulighet som bare kommer én gang på hundre år til å bygge Gaza opp igjen fra grunnen av som et sikkert, moderne og velstående samfunn».

TIDLIGERE STATSMINISTER I STORBRITTANIA: Tony Blair, styreleder for Tony Blair Institute for Global Change, under et intervju med Bloomberg Television i New York, USA, tirsdag 19. september 2023. Foto: Christopher Goodney/Bloomberg

TBI har understreket at forslagene om relokalisering av befolkningen aldri har vært en del av deres arbeid.

«Det har aldri vært snakk om å relokalisere Gazas befolkning», sa en talsperson for instituttet til Financial Times.

Men forklaringene ble gradvis justert. Først nektet TBI enhver kobling. Så kom justeringene, etter at avisen presenterte bevis for at ansatte hadde deltatt i diskusjoner og delt dokumenter.

«Vi har aldri hevdet at TBI ikke visste hva gruppen jobbet med eller at ansatte ikke deltok i samtaler hvor planene ble diskutert», fortsatte TBI.