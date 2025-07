Norge skal listeføre de to russiske fiskeriselskapene Norebo JSC og Murman Seafood i tråd med sanksjonene EU vedtok 20. mai. De nye listeføringene er en del av EUs tiltak mot Russlands destabiliserende virksomhet.

Listeføringen innebærer at skip fra de to rederiene mister adgang til norske havner og territorialfarvann. Det vil i utgangspunktet ikke utstedes lisenser for fiske i norsk økonomisk sone til skip fra disse rederiene.

Hensikten med det såkalte hybridregimet er å begrense russisk handlingsrom ved å motvirke aggressiv hybrid kampanje mot allierte som for eksempel sabotasje, kabelbrudd, cyber-aktivitet, desinformasjon og forsøk på å undergrave grunnleggende demokratiske verdier.

– Den siste tiden har vi sett stadig mer aggressiv russisk hybrid kampanje mot allierte. Denne trenden ventes å fortsette, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Han peker på EUs begrunnelse som går ut på at de to fiskeriselskapene Norebo JSC og Murman Seafood er en del av en russisk statssponset overvåkingskampanje og etterretningsvirksomhet, rettet mot kritisk undersjøisk infrastruktur i norske og allierte havområder.

– Slik virksomhet kan legge til rette for fremtidige sabotasjeoperasjoner og true viktige norske sikkerhetspolitiske interesser, opplyser Eide.

Vedtaket omfatter i tillegg en forpliktelse til å fryse penger og verdier som tilhører de to selskapene.

Listeføringene av Norebo JSC og Murman Seafood vil gjennomføres i norsk rett så raskt som mulig.