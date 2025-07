Utsetter tollfristen til 1. august

Trump har mandag sendt ut brev til en rekke land der det blir informert om nye tollsatser. Først sent mandag kveld norsk tid informerte Det hvite hus at presidenten hadde utskrevet et dekret som utsetter fristen for når de høyere tollsatsene trer i kraft.

Den opprinnelige fristen var 9. juli. Den er nå utsatt til 1. august.

Det har vært knyttet spenning til brevene den amerikanske presidenten skulle sende til forskjellige statsledere med informasjon om hva slags tollsatser de kunne vente seg.

Japan og Sør-Korea mottok de to første brevene, som begge må belage seg på 25 prosent toll. De to første europeiske landene ut var Serbia og Bosnia, som får henholdsvis 35 og 30 prosent gjengjeldelsestoll.

Norge har ennå ikke fått noen tollavklaring og har ikke hørt noe fra amerikanske myndigheter, opplyste næringsminister Cecilie Myrseth til NRK mandag kveld.

