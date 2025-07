Nominerer Trump til Nobels fredspris

– De ønsker å snakke, sa Trump.

Ifølge Reuters sier Trumps spesialutsending Steve Witkoff at samtalene kan finne sted allerede neste uke – eller noe senere.

USA angrep tre iranske atomanlegg natt til søndag 22. juni. Få dager senere ble det fremforhandlet en våpenhvile mellom Israel og Iran, som hadde kriget siden 13. juni.

På spørsmål om hva som skal til for at USA igjen skal gå til angrep mot Iran svarte Trump:

– Jeg håper at vi ikke må gjøre det. Jeg kan ikke tenke meg at de ønsker at vi skal gjøre det igjen. De ønsker å møtes og komme fram til en løsning. De er annerledes nå enn de var for to uker siden.

– Hvordan skal vi kunne stole på USA igjen?

Planene om nye atomsamtaler er ikke bekreftet av Iran, men Irans president Masoud Pezeshkian sa mandag at Iran ikke har noen problemer med å gjenoppta samtalene om atomenergi med USA. Forutsetningen er at det finnes tillit mellom landene.

– Det finnes et vilkår for å gjenoppta samtalene. Hvordan skal vi kunne stole på USA igjen? Hvis vi gjenopptar samtalene, hvordan skal vi vite at det israelske regimet ikke får tillatelse igjen til å angripe oss, sa Pezeshkian i et intervju med den amerikanske TV-personligheten Tucker Carlson.

Påstander om at Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen, har blitt brukt som påskudd for både de israelske og det amerikanske angrepet mot Iran. Iran har konsekvent avvist at de forsøker å lage atomvåpen og hevder at atomprogrammet kun har sivile formål.

Mer våpen til Ukraina

I tillegg sa Trump at USA kommer til å sende flere våpen til Ukraina.

– Vi er nødt til det. De må kunne forsvare seg, de er hardt rammet, sa presidenten som la til at USA hovedsakelig vil sende defensive våpen.

Uttalelsene kommer etter at det amerikanske forsvarsdepartementet i forrige uke uttalte at de holder igjen våpenleveranser til Ukraina etter bekymringer om at deres egen beholdning er lav.

