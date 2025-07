– Norwegian Property er glade for, sammen med våre venner i Ferd, å kunne gi et økonomisk bidrag til JA Europe for å sikre at deres viktige opplæringsprogrammer for unge mennesker kan fortsette under det som nå er blitt en svært krevende situasjon. Vi støtter alle tiltak som gir disse unge muligheten til å utvikle nødvendige ferdigheter innen entreprenørskap, finne meningsfylt arbeid og ta større ansvar i årene som kommer, sier John Fredriksen i en pressemelding.

Donasjonen fra Ferd og Norwegian Property, representert ved Johan H. Andresen og John Fredriksen er på 1 million dollar og går til JA Europes økonomirettede opplæringsprogrammer i kriserammede land i Europa, som Ukraina og Georgia. JA Europe er den europeiske grenen av Junior Achievement Worldwide.

Økonomisk bidrag fra Norges rikeste

– Disse organisasjonene hjelper ungdom i en kritisk tid. Ferd og jeg er privilegerte som kan støtte, nå som USAID-finansieringen er satt på pause. Jeg er svært glad for at John ble med, ettersom han er Norges mest kjente entreprenør, uttaler Johan H. Andresen.

Støtten kommer på et kritisk tidspunkt, etter at USAID (United States Agency for International Development)-finansieringen har blitt satt på pause, og programmene har blitt rammet.



– Dette partnerskapet har dyp betydning og gjenspeiler en felles forpliktelse til å styrke europeisk ungdom gjennom entreprenørskapsopplæring, arbeidsevne- og finansielle ferdighetsprogrammer i de berørte landene. Vi retter vår dypeste takk til Ferd og Norwegian Property, samt til Johan H. Andresen og John Fredriksen, for deres urokkelige tro på vårt oppdrag og deres enestående generøsitet, sier adm. direktør Salvatore Nigro i JA Europe.