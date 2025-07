Tyskland sier Kina rettet laser mot tysk fly over Rødehavet

– Å sette tysk personell i fare og forstyrre virksomheten er helt uakseptabelt, sier det tyske utenriksdepartementet i en uttalelse.

De legger til at Kinas ambassadør til Tyskland har blitt innkalt.

Det tyske flyet fikk en laser rettet mot seg uten grunn eller forutgående kontakt under et rutineoppdrag over Rødehavet, ifølge en talsperson for det tyske forsvarsdepartementet. Flyet deltok i EUs Aspides-oppdrag, men avbrøt deltakelsen etter laserhendelsen.

Det er ikke klart om laseren var del av et våpen eller et laserstyringssystem.