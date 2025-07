Die Welt: – Tjener vi på innvandring?

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

Tjener Tyskland økonomisk på migrasjon – eller er det en byrde for statsfinansene? Spørsmålet diskuteres ikke bare i sosiale sammenhenger, men også blant anerkjente økonomer. Analysene fra ledende økonomer spriker – med forskjeller i billionklassen. Årsaken er at avgjørende faktorer ofte blir utelatt.

Professor Bernd Raffelhüschen, leder for Senteret for generasjonsregnskap ved Universitetet i Freiburg, konkluderer med en klart negativ økonomisk balanse for innvandring. De fleste innvandrere bruker flere år på å integrere seg i arbeidsmarkedet – og noen lykkes aldri. Som følge av dette er innvandrere oftere avhengige av sosiale ytelser, og de har i gjennomsnitt lavere inntekt enn personer født i Tyskland.

Kjente fagfeller har kritisert Raffelhüschens studie og advarer mot å gi høyrepopulister ammunisjon.

Resultatet er at den interesserte borger blir forvirret. Som alltid i økonomifaget avhenger prognosene sterkt av hvilke forutsetninger som legges til grunn. Ettersom alle modeller forenkler virkeligheten kraftig, spiller valg og vekting av faktorer en avgjørende rolle.

Alvorlige ringvirkninger av migrasjon – som den forverrede utdanningskrisen, presset på boligmarkedet og økende politisk radikalisering – får på lang sikt ikke bare samfunnsmessige, men også økonomiske konsekvenser som ville sprenge enhver kalkyle.

I «duellen» mellom økonomene blir det derfor opp til den enkelte å avgjøre hvilken analyse man anser som mest realistisk.

Men flertallet av innbyggerne krever uansett en slutt på ukontrollert innvandring, og det med god grunn. Ingen studie vil få dem til å endre mening.

HAR FORSKET PÅ INNVANDRING: Professor Bernd Raffelhüschen, Foto: Stiftung Marktwirtschaft

The Wall Street Journal

De plutselige oversvømmelsene i Texas tok livet av minst 89 personer – deriblant mange barn på sommerleir. Det er en forferdelig tragedie. Ettersom det nå er 2025, vil tragedien uunngåelig bli utnyttet politisk. Men den egentlige skyldige er naturens brutalitet og lunefullhet, ikke DOGE, meteorologene eller klimaendringer.

Financial Times

Hongkongs posisjon som globalt finanssenter har fått kraftige skudd for baugen de siste årene. I år har utsiktene bedret seg, men byen møter fortsatt en rekke hindringer. Så lenge Beijings skygge hviler over byen, er det vanskelig å hevde seg i den globale konkurransen.

Dagens Industri

Regjeringen vil fullføre ringveien rundt Stockholm. Men Socialdemokraterna, som styrer Region Stockholm og Stockholm by, har sagt nei. Det er urimelig at de på sikt skal kunne stanse et nødvendig veiprosjekt.

