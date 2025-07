– Angrepet fremstår som målrettet og gjennomtenkt, sier Thorbjørn Busch til TV 2.

Han er fagleder i Telenors avdeling for Abuse, Fraud & Crime.

Tapene fra anmeldte bedragerier i Norge var på minst 2,13 milliarder kroner i 2024, ifølge en ny analyse fra Økokrim. De anslår imidlertid at det er store mørketall.

Busch advarer mot en ny type svindel i sanntid, hvor svindlerne er mye bedre kjent med ofrene sine i forkant.

– Vi ser at de bruker informasjon, enten fra åpne kilder eller illegitime kilder som har informasjon som har kommet på avveie, eller betalbare tjenester, forklarer Busch.

Han trekker fram et eksempel på et nylig svindelangrep hvor svindlerne både visste at offeret hadde et enkeltpersonforetak, samt hvilken bank offeret var kunde hos.

Busch råder nordmenn om å være ekstra oppmerksom dersom man mottar en SMS fra tilfeldige mobilnumre som utgir seg for å være en bedrift eller en offentlig etat. Samtidig anbefaler han å i stedet logge inn på den offentlige nettsiden, og ikke oppgi sensitiv informasjon over telefon eller epost.

