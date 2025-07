Dommerne i USAs øverste domstol har dermed trosset advarsler om at kritisk viktige offentlige tjenester kan forsvinne og flere hundre tusen vil kunne miste jobben.

Beslutningen tirsdag betyr at Trump-administrasjonen kan fortsette med omfattende nedskjæringer og omstruktureringer i offentlige etater. Administrasjonen planlegger nedbemanninger i departementene for landbruk, handel, helse- og sosialtjenester, utenrikssaker, finans, veteransaker og mer enn et dusin andre etater.

Retten sier i en uttalelse at det ikke var forelagt spesifikke kutt for dommerne, kun en presidentordre og et administrasjonsdirektiv til etater om å gjennomføre nedbemanninger.

Titusener av statsansatte har blitt oppsagt, har forlatt sine stillinger via utsatte oppsigelsesprogrammer eller blitt permittert.

Det finnes ingen offisielle tall for jobbkuttene, men minst 75.000 statsansatte har tatt utsatt oppsigelse, og tusenvis av ansatte i prøvetid har allerede blitt sagt opp.

FBI-etterforskning av eks-direktører

Samtidig melder Fox News at FBI har startet etterforskning av tidligere CIA-direktør John Brennan og tidligere FBI-direktør James Comey.

TV-kanalen viser til ikke navngitte kilder i justisdepartementet.

Etterforskningen skal dreie seg om påståtte lovbrudd knyttet til etterforskningen om påstått russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016 – der president Donald Trump vant mot tidligere utenriksminister Hillary Clinton.

FBI, CIA og Justisdepartementet har ikke kommentert saken.

