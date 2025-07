Skatteetaten advarer mot mulig skattesmell

– Hvis du tjener mer enn frikortgrensen og ikke har et skattekort, må arbeidsgiveren din trekke 50 prosent skatt av inntekten du tjener over 100.000 kroner. Betaler du for mye skatt i løpet av året, får du pengene tilbake, men ikke før i 2026 når skatteoppgjøret er ferdig, sier seksjonssjef Bente Brattfjord Skarpsvärd i Skatteetaten.

For å unngå dette, oppfordrer Skatteetaten alle som nærmer seg grensen, bestille skattekort. Da er det viktig å inkludere all forventet inntekt, inkludert feriepenger, når man beregner årsinntekten.

– Vi ser at det er behov for å minne folk om dette, fordi vi dessverre opplever fortvilte brukere som tar kontakt med oss, sier Skarpsvärd.

Skatteetaten opplyser at de sender en påminnelse via SMS når man nærmer seg frikortgrensen. Likevel minner de om at det er brukerens ansvar å holde oversikt over egen inntekt og bestille skattekort ved behov.