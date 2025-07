Truet Putin med å bombe Moskva

Trump sier også at Putin svarte at han ikke trodde på ham, men Trump konkluderer likevel med at Putin trodde på ham «10 prosent».

– Jeg sa til Putin, «hvis du går inn i Ukraina, så kommer jeg til å bombe skitten ut av Moskva. Jeg sier deg, jeg har ikke noe valg».

Slik gjenforteller Trump det som skal ha vært en samtale med Putin, ifølge CNN.

Russland har kommentert publiseringen ved å si at de ikke vet om artikkelen er ekte eller falsk.

– Det er mange forfalskninger, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov onsdag, ifølge Reuters.

Uttalelsene i lydopptaket blir gitt i forbindelse med at Trump forsøker å overbevise tilhørerne om at hvis bare han hadde vært president de siste fire årene – og ikke Joe Biden – så ville det verken vært noen krig i Ukraina eller på Gazastripen.

Opptaket stammer fra et privat møte Trump har med personer som har gitt penger til valgkampen hans.