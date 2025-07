Mener renten er minst 3 prosentpoeng for høy

– Vår føderale rente er minst 3 prosentpoeng for høy. "For sent» koster USA 360 milliarder dollar i året, skriver Trump i sitt sosiale medium Truth Social.

Han mener at en rentenedsettelse vil bidra til å redusere USAs gjeldskostnader. Han hevder at det ikke er inflasjon for tiden, og at selskaper strømmer inn i USA, som er «det heteste landet i verden».

Sjefen for USAs sentralbank Federal Reserve, Jerome Powell, nøler med å sette ned renten av frykt for at det skal sette fart i inflasjonen, som allerede har økt den siste tiden. Men han er under sterkt press fra Trump.