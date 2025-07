Tollfrykt hos Fed

Flertallet i USAs sentralbank frykter at Donald Trumps toller vil føre til varig prispress, ifølge referatet fra Federal Open Market Committees møte 17.–18. juni, skriver Financial Times.

Mens enkelte mente at tollene kun ville gi et kortsiktig løft i prisene, hadde de fleste større bekymring for konsekvensene på lengre sikt.

«Mens noen få bemerker at tollene vil føre til en engangsøkning i prisene og ikke påvirke de langsiktige inflasjonsforventningene, påpekte de fleste risikoen for at tollene kan ha mer vedvarende effekter på inflasjonen», ifølge referatet fra Fed.

Uenigheten i sentralbanken dreier seg nå også om hvor raskt og hvor mye styringsrenten bør kuttes. På møtet mente ti medlemmer at det bør komme to eller flere kutt på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av året, mens sju ikke ønsket kutt, og to kun så for seg ett.

Frykten overdrevet

Sentralbanken kuttet renten med 1 prosentpoeng i fjor, men har holdt den uendret siden desember. De såkalte «haukene» i Fed ønsker å vente for å se effekten av Trumps toller før de eventuelt handler, mens «duene» vil kutte for å motvirke svakere vekst.

Visesentralbanksjef Michelle Bowman og styremedlem Christopher Waller har begge uttalt at frykten for tollenes inflasjonseffekt er overdrevet.

Fed-sjef Jerome Powell har den siste tiden vært under sterkt press fra presidenten om å kutte renten. Trump skrev onsdag på Truth Social at renten er «MINST 3 prosentpoeng for høy».

Trump hevdet videre at Powell koster USA 360 milliarder dollar per prosentpoeng per år i refinansieringskostnader.

Powell har tidligere sagt at eventuelle kutt vil baseres på innkommende økonomiske data, men åpnet nylig for at et kutt i juli ikke er «utelukket».

Sterkere enn ventet sysselsettingstall for juni har imidlertid ført til at markedet nå priser inn lavere sannsynlighet for et nært forestående kutt. Enkelte analytikere advarer om at hovedtallet skjuler svak privat sektor-vekst.