Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump vil gjenoppta våpenleveransene til Ukraina, og dermed styrkes landet i kampen mot Vladimir Putin. Trump forstår det noen av hans medarbeidere ikke gjør: Å sende våpen til Kyiv er realpolitikk forankret i amerikanske sikkerhetsinteresser. Det er et nytt budskap til Putin, og en avsløring av bløffen hans.

Tirsdag fulgte presidenten opp med å gå hardt ut mot Putin i et regjeringsmøte: – Vi får mye bullsh— kastet mot oss fra Putin, som «alltid er veldig hyggelig», men det viser seg å være meningsløst. Ja, det gjør det.

Argumentet for å bevæpne Ukraina er tuftet på realisme. Ifølge presidenten viser Putin kun stahet. Den russiske diktatoren nekter å avslutte krigen han selv startet, fordi han fortsatt tror han kan oppnå nok militært. USA har forsøkt å endre Putins kurs gjennom overtalelse, smiger og ensidige innrømmelser. Det har ikke virket.

Det som teller nå, er å gi Ukraina nok ildkraft til å endre Putins vurdering av kostnader versus gevinster ved å fortsette krigen. Det betyr blant annet langtrekkende våpen, artillerigranater og Patriot-missiler – som Ukraina sårt trenger for å beskytte sivile og byer.

Republikanere i Kongressen vil støtte presidenten hvis han ber om mer våpen, og de vil støtte en ny sanksjonspakke når den kommer opp til avstemning – slik den snart bør.

FÅR PÅFYLL AV AMMO: En ukrainsk, franskprodusert Caesar-kanon beskyter russiske stillinger i Donetsk-regionen. Foto: NTB

Les også – Ga ikke Trump Ukraina-beskjed USAs forsvarsminister Pete Hegseth informerte ikke Det hvite hus før han godkjente en pause i våpenleveranser til Ukraina, opplyser flere kilder til CNN.

Financial Times

Verden har endret seg, og det har også BRICS-gruppen, som ble startet av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Nå er nye land kommet til. Det gjør det langt mindre sannsynlig at gruppen klarer å oppnå sine mål.

Die Welt

En del observatører er bekymret for det tysk-polske forholdet etter at Polen vil gjennomføre stikkprøvekontroller ved grensen til Tyskland. De som roper høyt nå, var ofte stille da Nord Stream-rørledningene ble bygget og da Tysklands kjernekraftverk ble stengt. Grensekontrollene bør ikke oppheves med det første.

Dagens Industri

Det har vekket oppsikt at Roger Akelius har kjøpt seg opp i Castellum, Stockholm-børsens tredje største eiendomsselskap. Han har også kommet med åpenbart antisemittiske uttalelser i et intervju med tidsskriftet «Affärsvärlden». Han må tenke over hvordan han uttrykker seg.

Les også WSJ: – Tollmannen er tilbake President Donald Trump vet virkelig hvordan han skal ødelegge den gode stemningen, skriver The Wall Street Journal.