Mistillitsforslag mot EU-sjefen falt

EU-parlamentarikerne stemte over det uvanlige mistillitsforslaget rundt 12-tiden torsdag etter at von der Leyen ble grillet i parlamentet mandag.

175 av EU-parlamentets medlemmer stemte for mistillitsforslaget, mens 360 stemte nei og 18 avsto fra å stemme.

Hun har avvist forslaget som et konspiratorisk forsøk på å splitte Europa. Forslaget trengte to tredeler for å bli vedtatt, men det var på forhånd ikke ventet at så mange skulle stemme for.

Forslaget ble fremmet av ytre høyre-politikeren Georgje Pipera fra Romania, som anklager von der Leyen for manglende åpenhet om tekstmeldinger hun sendte til sjefen for legemiddelgiganten Pfizer da hun forhandlet om koronavaksiner til EU.

Hadde von der Leyen blitt felt, hadde hele EU-kommisjonen måttet gå av. Det hadde i så fall vært første gang i EUs historie.