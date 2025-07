Toppmøtet i London: Dette er avtalene

Denne uken har Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Keir Starmer stått i spissen for et fransk-britisk toppmøte i London.

Den franske presidenten har tilbrakt tre dager i Storbritannia – det første statsbesøket fra et EU-land siden Brexit.

Enighet rundt båtflyktninger i den engelske kanal

Et av de store temaene under besøket var utfordringer rundt migrasjon ved Den engelske kanal. Storbritannia og Frankrike har inngått avtale om et prøveprosjekt der migranter som krysser kanalen i småbåter, vil bli returnert til Frankrike.

– Håpet er at den nye prøveordningen skal bremse organisert menneskesmugling, sier Macron.

For hver migrant som returneres til Frankrike, vil en annen migrant ifølge Starmer bli hentet til Storbritannia via en trygg rute.

– Kontrollert og lovlig, underlagt streng sikkerhetskontroll. Dette gjelder bare dem som ikke først har forsøkt å ta seg inn i Storbritannia på ulovlig vis, sa han under en felles pressekonferanse med Macron torsdag.

Foreslår fredsstyrker etter krigen i Ukraina

De to lederne oppfordrer begge til økt press på Russland i form av nye sanksjoner, for å tvinge president Vladimir Putin til å gå med på våpenhvile.

Torsdag besøkte Macron og Storbritannias statsminister Keir Starmer Natos sentrale marinekommando i Northwood utenfor London. Sammen deltok de to på et videomøte med ledere fra de øvrige landene i den såkalte koalisjonen av villige som støtter Ukraina.

– Vi har en plan som er klar, og som kan iverksettes på få timer etter en våpenhvile, sa Macron.

Starmer la til at det er snakk om «en moden plan» for en styrke som kan bli stående lenge i Ukraina.

Atomplan

Blant de store temaene på agendaen, finner man atomvåpen. Storbritannia og Frankrike varsler at de vil signere en erklæring som åpner for koordinering av landenes atomvåpen.

Erklæringen skal også åpne for at Storbritannia og Frankrike, som er de eneste atommaktene i Europa, sammen skal kunne svare på «enhver ekstrem trussel mot Europa».

Storbritannia og Frankrike varsler samtidig at de vil knytte tettere militære bånd og bestille flere såkalte Storm Shadow-raketter, som er langtrekkende raketter begge landene har levert til Ukraina i krigen mot Russland.

Rakettene er blitt utviklet i samarbeid mellom Storbritannia og Frankrike, og partene skal nå arbeide mot et nytt system som kan erstatte rakettene, som franskmennene kaller Scalp.

– Som nære partnere og Nato-allierte har Storbritannia og Frankrike en lang historie med forsvarssamarbeid, og dagens avtaler tar partnerskapet vårt til neste nivå, sier Storbritannias statsminister Keir Starmer i en uttalelse.

Ba om anerkjennelse av Palestina

Under den avsluttende pressekonferansen torsdag, oppfordret Macron også han til felles godkjennelse av Palestina.

Ved å anerkjenne den palestinske staten, sa Macron at han vil initiere endringer i den politiske dynamikken i å anerkjenne Palestina som stat.