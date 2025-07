Naken inn, naken ut for fall?

Skatteetaten har i prinsippet en like enkel tilnærming, ved å legge til grunn at hvis skattyter har fått erverve aksjer til en pris som ligger under det en tredjepart ville vært villig til å betale under de samme betingelsene, foreligger det en skattepliktig underpris.

At underprisen kan være svært vanskelig å beregne, for eksempel fordi en sentral faktor som forventet eierperiode er høyst usikker og vil variere fra partner til partner, er en annen sak. Og at verdsettelsen i en konkret sak kan være vanskelig og usikker, innebærer ikke i seg selv at man skal la være. Men Skatteetaten burde kanskje fra tid til annen møte verdsettelsesspørsmål med noe mer ydmykhet.

Fellesnevneren i alle de tidligere sakene jeg er kjent med der Skatteetaten har tatt opp underprisspørsmål i «naken inn, saken ut»-modellen, er at de gjelder situasjoner der det i tillegg til partnerne finnes én eller flere finansielle eiere som sitter med residualverdien.

Nå har imidlertid Skatteetaten gått enda noen skritt videre, og tatt opp spørsmålet overfor heleid partnerstruktur der alle er underlagt de samme begrensningene. Det er foreløpig ingen tegn til at Skatteetaten vil stoppe ved den saken.

Hva skjer?

Når det gjelder klassisk bruk av modellen i advokatfirmaer, er Skatteetatens praksis med henhold til at det ikke foreligger skattemessig underpris ved inntreden så prinsipiell, fast, langvarig (flere tiår) og tilstrekkelig veloverveid på høyt hold at det etter mitt syn foreligger bindende ligningspraksis.

Dersom det foreligger bindende praksis, innebærer det at Skatteetaten ikke kan endre praksis til skade for skattyter uten lovendring. At Skattedirektoratet i nyere uttalelser problematiserer underprisspørsmålet i «naken inn, naken ut»-modellen blir dermed av underordnet betydning, hvis bindende ligningspraksis anses å foreligge fra et tidligere tidspunkt.

Det neste spørsmålet blir da rekkevidden av den bindende praksisen. For at Skatteetaten skal kunne se bort fra bindende ligningspraksis, må det foreligge noen relevante forskjeller som tilsier forskjellsbehandling.

Og dersom det i en konkret sak ikke anses å foreligge bindende ligningspraksis som hindrer underprisbeskatning på ervervstidspunktet, må Skatteetaten under enhver omstendighet ta hensyn til alle de verdireduserende faktorene som ligger innbakt i modellen når eierandelen skal verdsettes. Hva ville en uavhengig tredjepart betalt for eierandelen under de samme betingelsene?