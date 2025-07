Donald Trump med brev til EU og Mexico: 30 prosent tollsats

Også Mexico fikk beskjed om toll på 30 prosent på varene de sender til USA. Tollsatsene for to av USAs største handelspartnere gjelder fra 1. august, står det i brevet.

Trump skriver at USA er blitt enig om å fortsette å samarbeide med EU, til tross for det store handelsunderskuddet som han kaller en nasjonal sikkerhetstrussel.

– Likevel har vi bestemt oss for å gå fremover, men kun med en mer balansert og rettferdig handel. Derfor inviterer vi dere til å delta i USAs ekstraordinære økonomi, det uten tvil største markedet i verden, skriver Trump i EU-brevet, som er adressert til EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen.

– Vi har hatt flere år på oss til å diskutere vårt handelsforhold med EU, og vi har besluttet at vi må vekk fra disse langsiktige, store og vedvarende handelsunderskuddene, skriver han.

–Vårt forhold har dessverre vært langt fra gjensidig, legger han til.

Mottiltak om nødvendig

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen svarer på Trumps utspill med at EU vil gjøre det som er nødvendig for å forsvare EU-landenes interesser, inkludert mottiltak om nødvendig.

Men hun understreker at EU vil fortsette å arbeide for en avtale innen 1. august, noe EU hele tiden har prioritert.

Hun understreker at en så høy tollsats på EU-produkter vil være sterkt forstyrrende for de transatlantiske forsyningskjedene.

– Forhandlingstaktikk

Tre tjenestepersoner i EU sier til Reuters at de mener trusselen om 30 prosent toll fra 1. august er forhandlingstaktikk.

Tidligere denne uka sa EUs handelskommissær Marco Sefcovic at de var nær ved å lande en handelsavtale med USA. Han mente da at EU var spart for høyere tollsatser som dem andre land hadde fått varsel om.

Lørdag publiserte Trump samtidig et tilsvarende brev til Mexico, hvor også deres varer ilegges toll på 30 prosent.

I brevet til Mexico vedgikk han at landet har bidratt til å redusere flommen av migranter og fentanyl til USA. Men han sier at landet ikke har gjort nok for å stanse narkotikasmuglingen og narkotikakartellene.

Brev til mange land

Trump har sendt en rekke tollbrev til et titalls land. De ulike satsene har variert i styrke. Eksempelvis har Brasil blitt varslet om toll på 50 prosent på varene de selger til USA.

Da den amerikanske presidenten innførte de opprinnelige tollsatsene 2. april tidligere i år, fikk EUs varer 20 prosent, mens varer fra Norge på sin side ble ilagt 15 prosent.

Fram til 1. august gjelder imidlertid fortsatt tollpausen for de aller fleste land, med en grunntoll på 10 prosent. Trump har gjennom tollbrevene oppfordret land og bedrifter til å flytte produksjon til USA, da dette vil gjøre at de unngår toll.

Med de høye tollsatsene oppfyller han løfter fra valgkampen da han hevdet at USA var blitt utnyttet av andre land i flere tiår.