Financial Times: – Farlig flørt med formuesskatt

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Rike flykter fra Storbritannia etter at regjeringen har strammet inn overfor personer som er skattemessig bosatt utenfor Storbritannia. Nå gjør statsminister Sir Keir Starmer vondt verre ved å nekte å utelukke en mulig formuesskatt. Internasjonal erfaring viser at formuesskatt sjelden oppnår sine mål.

Regjeringen har allerede økt skattebyrden for de velstående. Det første budsjettet i fjor hevet satsene for gevinstbeskatning. Ved å begrense arveavgiftsfritak ved overføring av familiebedrifter, skapte finansminister uro blant britiske gründere.

Anekdotiske bevis tyder på at mange rike utlendinger allerede har forlatt landet eller vurderer å gjøre det.

Selv om regjeringen ikke skulle innføre en årlig formuesskatt, kan det å holde muligheten åpen i månedsvis undergrave det inntrykket av stabilitet som lenge har vært en britisk styrke — og dermed bidra til en økt utvandring.

VURDERER FORMUESSKATT: Den britiske regjeringen vil ikke utelukke en innføring. I så fall blir landet ett av få med skatt på formue. Foto: Dreamstime

Det betyr ytterligere tap av arbeidsplasser, investeringer og skatteinntekter fra nettopp de verdiskaperne landet trenger. Med britisk økonomi i nedgang i mai for andre måned på rad, har ikke Labour råd til slike risikoer for sine vekstambisjoner.

Kostnaden ved å bygge opp systemer for å verifisere formuer og gjeld reduserer dessuten netto skatteinntekter. Rådgivere er dyktige til å finne smutthull og omgå regelverket. Flere land har erfart at slike skatter fører til kapitalflukt eller skremmer bort utenlandske investorer.

I 1990 hadde 12 OECD-land formuesskatt for privatpersoner, men land som Østerrike, Danmark, Tyskland, Nederland og Frankrike har siden fjernet dem. I 2020 var det bare fire igjen — blant dem Norge og Sveits.

Les også Strateg: – Markedet sitter på en tønne nitroglyserin Albert Edwards mener det ulmer til storm i det britiske obligasjonsmarkedet. Markedet er klart til å slippe løs sitt finanspolitiske raseri, grunnet inkompetente politikere, tror han.

The Wall Street Journal

Det amerikanske bombeangrepet på Irans atomanlegg var imponerende, men ikke la deg lure av suksessen. Forsvaret er i dårligere forfatning enn det president Donald Trump hevder, og han unnlater å levere på løftet han har gitt om å ruste opp militæret.

Die Welt

I 2014 hadde Tyskland 24 milliarder euro i årlige utgifter til eldreomsorg. I fjor var de steget til 63 milliarder. Denne uansvarlige politikken kan ikke videreføres, selv ikke med nye lån. I stedet for å dyrke en fullkasko-mentalitet, må borgernes egenansvar styrkes.

The Economist

Velgerne har helt rett i at asylsystemet blir misbrukt. Reglene for flyktninger ble laget for etterkrigs-Europa, og klarer ikke å håndtere en verden med mange konflikter, billige reiser og enorme lønnsforskjeller. Nå er det på tide å skrote asylsystemet og bygge noe bedre.

Les også – WSJ: – Trump har avslørt Putins bløff Å sende våpen til Kyiv er realpolitikk forankret i amerikanske sikkerhetsinteresser, skriver The Wall Street Journal.