Wimbledon: Frykter pristak vil være «ekstremt skadelig»

Samme uke som Wimbledon-finalene spilles advarer den 157 år gamle organisasjonen bak turneringen, All England Lawn Tennis Club (AELTC), om at et foreslått pristak på videresalg av billetter til arrangementer kan true salget av såkalte debenture-seter, som er en kritisk finansieringskilde, skriver Financial Times.

Organisasjonen frykter at et slikt tiltak vil være «ekstremt skadelig» og sette midlene som brukes til å investere i Wimbledons fasiliteter i fare.

6,8 mrd.

Debentures, som ble innført i 1920, er de eneste Wimbledon-billettene som lovlig kan videreselges. Et pristak kan svekke interessen for nye debenture-utstedelser, ettersom innehavere da vil ha begrenset mulighet til å dekke sine kostnader eller tjene på videresalg.

Fiona Canning i AELTC sier til FT at salget av slike billetter har hentet inn over 500 millioner pund – som tilsvarer 6,8 milliarder kroner – de siste ti årene. Dette er penger som er blitt reinvestert i utvikling og vedlikehold av Wimbledon-anlegget.

Kommentaren kommer samtidig som britiske myndigheter vurderer tiltak mot såkalt «dynamisk prising». I januar lanserte regjeringen en høring for å beskytte forbrukere mot billetthaier, inkludert forslag om pristak for videresalg – fra pålydende pris til maks 30 prosent over. Et annet tiltak under vurdering er begrensningen på hvor mange billetter én person kan videreselge.

Les også Tennisens gentleman er blitt dollarmilliardær Roger Federer har blitt dollarmilliardær etter karrieren, drevet av langsiktige sponsoravtaler og eierskap i den sveitsiske skoprodusenten On.

Autorisert videresalg

Selv om AELTC støtter prosessen, har de tydelig uttrykt motstand mot pristak på sine debentures og ønsker et unntak.

Debenture-programmet er avgjørende for Wimbledon, ettersom inntektene – regulert av Financial Conduct Authority – går direkte til å forbedre fasilitetene, skriver FT.

Klubben håper på unntak etter dialog med myndighetene, og en løsning kan være en kategori for «autorisert videresalg» som unntar debenture-billetter fra pristaket.

En talsperson for den britiske regjeringen sier at den er «forpliktet til å slå ned på billettspekulasjon» og vil snart kunngjøre sine videre planer.