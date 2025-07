Trump: – Jeg har løst NATO-problemet

Denne uken innførte president Donald Trump tollsatser på handelspartnere, presset den amerikanske sentralbanken til å sette ned rentene og startet en ny gransking av høyere utdanning.

– Potensialet i dette landet er utrolig. Det har vært styrt veldig uklokt. Det har vært styrt dumt. Veldig dumt, sier han i intervjuet på Fox News.

De planlagte tollsatsene har forstyrret handelssamtaler og skapt tvil om USAs pålitelighet i avtaler.

– Noen av landene er veldig sinte nå fordi de har utnyttet oss i 30–40 år. Og jeg fikk det stoppet, og så kom COVID mot slutten av min administrasjon. Men vi hadde fortsatt den sterkeste økonomien i landets historie. Og dette kommer til å bli enda bedre, sier han også.

Når det gjelder NATO, skrøt han av sin tilnærming.

– Jeg har løst NATO-problemet, sier han.

NATOs generalsekretær Mark Rutte skal møte presidenten denne uken, kort tid etter at Trump kunngjorde planer om å selge våpen til NATO-allierte som deretter kan sendes videre til Ukraina.

Besøket skjer også etter at Trump i forrige uke varslet at han vil komme med en «stor kunngjøring» om Russland på mandag, samtidig som Ukraina kjemper for å slå tilbake massive og komplekse luftangrep fra russiske styrker.

NATO opplyser at Rutte vil være i Washington mandag og tirsdag, og at han skal møte Trump, utenriksminister Marco Rubio, forsvarsminister Pete Hegseth, samt Kongressen.