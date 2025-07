Vil sende luftvernsystem til Ukraina

– Jeg er skuffet over Russland, men vi får se hva som skjer i løpet av de neste ukene, sa Trump, som også beskrev det han kaller en ny avtale mellom USA, Nato og Ukraina og som omhandler våpenleveranser.

– Vi sender våpen til Nato, og Nato betaler for disse våpnene 100 prosent. Så det vi gjør, er at våpnene sendes til Nato, som så skal gi disse videre til Ukraina, sa Trump.

Axios: Offensive våpen

Det er uklart om denne avtalen er den samme som han omtalte søndag da han sa at EU skal betale for forsendelser til Ukraina.

I forkant av mandagens møte mellom Rutte og Trump melder nettstedet Axios, med henvisning til to kilder med kjennskap til saken, at Trumps kunngjøring mandag kan dreie seg om en ny plan om å væpne Ukraina med offensive våpen. Det vil i så fall markere en ny retning fra tidligere.

Det hvite hus hadde natt til mandag norsk tid ikke svart på spørsmål fra Reuters om saken.

Bekymring i Ukraina

Fredag uttalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at USA har gjenopptatt våpenleveranser til landet. Uttalelsen kom uken etter at Pentagon kunngjorde at våpenleveranser skulle holdes igjen, begrunnet med bekymringer om at USAs egen beholdning er lav.

Ukrainske myndigheter hevdet da at de ikke var blitt varslet om stansen. Meldingen fra Washington vakte stor bekymring i Ukraina, fordi landet har stort behov for Patriot-systemet til å forsvare seg mot russiske raketter.

Zelenskyj og Trump hadde etter dette snakket sammen på telefonen, en samtale som Zelenskyj har beskrevet som den beste de har hatt hittil.

Trump snakket tidligere denne måneden også med Putin, men da virket ikke Trump spesielt fornøyd. Han fastslo i stedet at samtalen ikke førte til noen framgang.