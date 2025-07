Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump har i årevis dyrket konspirasjonsteorier. Men nå er han irritert over at Jeffrey Epstein-teoriene han selv har fyrt opp under, er vanskelige å få stoppet. Nå sier Trump: Glem Jeffrey Epstein. Samtidig er Trumps MAGA-base rasende og i vantro – ettersom Trump lovet velgerne å komme til bunns i mysteriet.

Barack Obama ble født i Kenya. Ted Cruz’ far hadde koblinger til JFKs morder. Valget i 2020 ble stjålet. Migranter griller folks kjæledyr. Trump ser ut til å mene at dette er god underholdning, med appell i visse nisjer av en fragmentert kultur.

Nå oppfordrer Trump i praksis MAGA-bevegelsen til å gi opp en konspirasjonshistorie som han selv har vært med på å fremme.

DØDE I FENGSEL I 2019: Jeffrey Epstein var finansmann, og ble dømt for seksuelt misbruk av barn. Foto: NTB

På lørdag klaget Trump på nettet over at hans administrasjon får kritikk «på grunn av en fyr som aldri dør, Jeffrey Epstein. I årevis er det Epstein, igjen og igjen.» Rådgiverne hans antyder at det hele var et blindspor.

Da Trump ble spurt i en podkast i 2024 om Epsteins kundeliste, svarte han at han ikke hadde «noe problem» med å offentliggjøre den.

Men forrige uke sa Justisdepartementet og FBI at gjennomgangen ikke avdekket noen inkriminerende kundeliste.

Trump-administrasjonen støtter vurderingen om at Epstein tok sitt eget liv i fengsel. Men overvåkningsvideoen som ble offentliggjort, har et minutt langt hull rundt midnatt. Bondi forklarte at det er en daglig feil, når det utdaterte overvåkningssystemet starter på nytt.

For konspirasjonsfortellere er dette bare nok et spor. Ingenting vil tilfredsstille dem – for de lever i en fortellingens verden, ikke i bevisenes.

Les også USAs spesialutsending har landet i Kyiv Keith Kellogg har landet i Ukrainas hovedstad Kyiv for å diskutere sikkerhet og sanksjoner mot Russland.

Financial Times

En av de største politiske utfordringene i vår tid er regulering av kunstig intelligens. Chatboten Groks ros av Adolf Hitler forrige uke understreket de mange problemene som vil kunne oppstå. Men lovgivere bør fokusere på å redusere konkrete skader.

Die Welt

Toppolitikeren Jakob Blasel i Grønn Ungdom krever at klimaskadelige selskaper nasjonaliseres. Han har åpenbart ikke lært noe av DDRs sammenbrudd. Bærekraftig klimapolitikk begynner med markedsøkonomiske prinsipper.

Dagens Industri

Svensk industri ble en gang i tiden bygget av kommuner som sa ja. Likeså vil grønn industri bygges i land som sier ja. Hvis kommuner sier nei til nye industrietableringer, vil resultatet ikke være at de skjer på bedre betingelser, men at de ikke skjer i Sverige i det hele tatt.

Les også Dagens Industri: – Hva i helvete får jeg for skattepengene? Tre av fire undervurderer hvor mye skatt de faktisk betaler, skriver Dagens Industri.