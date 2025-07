Reiseledere melder om turistbølge ved Trollstigen

– Det er fulle hus overalt. Jeg tror bedriftseiere og ansatte er i sjokk og ekstase over trafikken. Den korte sommeren betyr mye for hele næringslivet, ikke bare for hytter og hoteller, sier Kroken, sier Lars Kroken til E24.

Han eier flere bedrifter i området, blant annet Gjerdset turistsenter, Trollstigen Resort og Setnes feriesenter i Rauma kommune. Kroken forteller at han ikke har opplevd slik trafikk siden pandemien.

Trollstigen ble stengt i fjor sommer etter flere steinsprang og stor skredfare.

Ifølge Kroken ga fjoråret 30 prosent nedgang i omsetningen.

– Frem til åpningen var det også mye ledig kapasitet, men det var som å skru på en bryter, sier han.

Trollstigen i Rauma kommune i Romsdal i Møre og Romsdal er en av de meste populære turistveiene i landet, med om lag 1 million besøkende hver sesong.

Veien er kjent for sine spektakulære hårnålssvinger og et dramatisk fjellandskap, som trekker til seg mange folk.