– Vi burde være på 1 prosent. Vi burde være under 1 prosent, sier den amerikanske presidenten.

Trump har gjentatte ganger den siste tiden sagt at han håper at Federal Reserve-sjef Jerome Powell går av, på grunn av det høye rentenivået.

Rentenivået har i hele år ligget i intervallet 4,25 – 4,50 prosent. Heller ikke på siste rentemøte i juni ble det endret.

Powell har nølt med å gi etter for presset fra Trump om å sette ned renten, av frykt for at rentekutt igjen kan sette fart på inflasjonen.