Zelenskyj: Vil at statsministeren skal bli forsvarsminister

– Denys Sjmyhals brede erfaring vil helt klart komme til nytte som Ukrainas forsvarsminister, sa presidenten mandag kveld.

Zelenskyj har varslet rokeringer i den ukrainske regjeringen. Mandag formiddag skrev han i sosiale medier at han hadde foreslått at nåværende næringsminister Julija Svyrydenko skulle ta over som statsminister og dermed erstatte Sjmyhal, som har vært statsminister siden mars 2020.

– Jeg ser fram til at den nye regjeringens handlingsplan blir lagt fram i nær framtid, skrev Zelenskyj i sosiale medier mandag sammen med et bilde av de to.

Svyrydenko, som i tillegg til å være næringsminister også er første visestatsminister i det krigsherjede landet, har vært næringsminister siden 2021.