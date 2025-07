Roger Hofseth: – Skal vi be svenskene drifte AS Norge?

6 Norge og Europa skal bruke enorme beløp på forsvar de neste årene. Er det riktig, eller kaster vi bort pengene fordi vi overvurderer trusselen fra Putin?

– Vi må ha et effektivt forsvar, men et effektivt forsvar handler ikke bare om å bevilge mer. Det handler like mye om å bruke pengene fornuftig. Da jeg avtjente verneplikten min på Madla i 1995, hadde ikke Forsvaret nok penger til drift. Den feilen frykter jeg Forsvaret gjør igjen. I Langtidsplanen som Stortinget vedtok i fjor, fordeles pengene 30/70 på drift og investering. Brøken må endres til 50/50.

7 Har du bekymring for hva Donald Trump kan foreta seg som president, i så fall hva?

– Jeg er mye mer bekymret for hva norske politikere kan finne på fremover. Hvor er Norge om fire år hvis Jonas og Jens danner regjering igjen i september?

8 Norge har verdens beste sykelønnsordning og verdens høyeste og dyreste sykefravær. Nytter regjeringens tiltak eller bør legene ettergås, og bør det koste å være syk?

– Nordmenn gjør jo ikke annet enn å gå på tur og spise gulrøtter. Likevel er vi sykest i verden. Norsk sykelønnsordning skaper en «mersykdom» på rundt 4 prosentpoeng. Dette har en merkostnad på rundt 35 milliarder per år. Innføring av en karensdag ville løse mye av problemet. Alle vet det, men politikerne våger ikke gå inn i purra. Her må jeg sitere investorlegenden Charlie Munger som sa; «Never, ever, think about something else when you should be thinking about the power of incentives!» Det må lønne seg mye mer å jobbe!

9 Regjeringen jakter tiltak i dagligvarebutikkene for å kutte prisen på mat. Er det noen vits, eller er det på tide å gjøre noe med tollmurene som beskytter norsk landbruk, norsk næringsmiddelindustri og norske dagligvarebutikker?

– Kutt importvernet! Dagligvarehandelen trenger konkurranse, ikke Konkurransetilsynet.

10 Mange nordmenn eier en Tesla. Og mange eier Tesla-aksjer. Hva mener du de bør gjøre med bilene og aksjene sine?

– Jeg mener tiden er inne for å fjerne subsidiene på elbiler. I 2024 brukte Norge 43 milliarder på å subsidiere elbileierne. Det er halvparten av forsvarsbudsjettet, og mer enn tre ganger så mye som Norges samlede klimafinansiering internasjonalt samme år. Ingen andre land betaler mer per gram CO2-reduksjon.

11 Svært mange har solgt utleieboligene sine som følge av at Erna og Jens har økt skattene på sekundærboliger, og Norges Bank har økt rentene. Hva bør gjøres for at det fortsatt skal eksistere et godt marked for utleieboliger i Oslo?

– Folk bør flytte til Ålesund. Her har vi vakker natur, og enda vakrere mennesker. Boligene koster en brøkdel av det de gjør i Oslo, og Hofseth trenger folk.

12 Hvem i norsk næringsliv er du virkelig imponert over, og hvorfor?

– Min konkurrent Gustav Witzøe. Han flyttet tilbake til Frøya i 1991 og gjorde gull av gråstein. I 2023 betalte han 330 millioner i formuesskatt, og i fjor nærmere 600 millioner. Han er Norges samfunnsstøtte nummer 1!

13 Til de som har én million kroner de ønsker å investere, hvordan ville du ha investert én million kroner?

– Helt objektivt: I Hofseth Biocare! Selskapet utvikler høyverdige marine ingredienser av verdens beste råstoff. Det kan ikke gå galt!

14 Hvis du skulle ha veddet 10.000 kroner på hvem som vinner valget, hvem ville du satset på?

– Jeg er gründer og evig optimist; Det blir borgerlig valgseier med Sylvi som statsminister!

15 Hva er den beste og dårligste investeringen du har gjort?

– Den beste var kjøpet av Fjordlaks i 2016, og den dårligste var kjøp av aksjer i Fred Olsen Energy. Det viste seg at riggene måtte reklassifiseres. Det var dyrt, og selskapet konket. Jeg tapte 10 millioner kroner.

16 Hvilken vin vil du servere dine gjester når de overraskende kommer på besøk i sommer?

– Hos meg får du bare bringebærsaft av egen produksjon. Ingen som har smakt bringebærsaften min ber noensinne om Champagne igjen!