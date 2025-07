Vinmonopolet har solgt 42 millioner liter hittil i år

– Årsaken til nedgangen skyldes en gradvis normalisering etter pandemiårene, sier Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet til NTB.

Han forklarer at en sterk økning i grensehandelen og at flere reiser til utlandet også kan ha påvirkning på salget.

– Vinmonopolets omsetning går normalt ned i perioder med vekst i grensehandel og taxfree-salg av alkohol, sier Lorentzen.

Lettere og lysere drikker trender

Det er omsetningen av vin som har gått mest ned, og det er en større nedgang for rødvin enn for hvitvin, musserende og rosévin. Brennevin har også gått noe ned.

Lorentzen forklarer at rødvin fremdeles er den største kategorien og står for omtrent 40 prosent av alt de selger, selv om trenden går over mot mer lyse og lettere produkter.

– Årets salgsutvikling er i tråd med de siste års hovedtrend hvor drikker med et lavere sukker, kalori- og alkoholinnhold gradvis tar en større markedsandel, sier han.

Vekst for butikker i turist- og hyttestrøk

Størst omsetning er det i storbyene der det er flest mennesker, ifølge Lorentzen.

– Selv om de fleste butikkene våre har en liten nedgang i omsetningen målt mot samme periode i fjor, så er det også et 40-talls butikker som har en liten vekst, sier han.

Butikkene med vekst ligger gjerne i turist- og hyttestrøk som Hovden, Lom, Lyngen, Stavern, Tysnes, Flå og Lødingen.

Salg av øl, sider og alkoholfritt øker

Til tross for nedgang i omsetningen, har særlig tre kategorier har hatt vekst over en lengre tid.

– Salg av alkoholfritt står for bare rundt 1,5 prosent av Vinmonopolets totale omsetning, men øker gradvis. Første halvår i år økte omsetningen av alkoholfritt med 9 prosent mot samme periode i fjor, sier Lorentzen.