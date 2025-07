Jussprofessor ut mot festival: – Har ikke lov å kreve penger fra mindreårige snikere

– Mitt klare råd til ungdommene og foreldrene er å ikke betale. Dette har ikke Palmesus lov til å gjøre, sier professor i privatrett Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo til NRK.

Uttalelsen kommer etter at NRK i forrige uke skrev at 15 ungdommer mellom 15 og 17 år ble tatt for å snike seg inn på årets Palmesus. De gikk krav om å betale 3500 kroner på stedet – ellers fikk de faktura i etterkant.

Summen ungdommene ble krevd for, tilsvarte et VIP-helgepass.

– Dette er å skyte spurv med kanon, og de har heller ingen rett lovmessig, sier professoren, som presiserer:

– Personer under 18 år har ifølge vergemålsloven ikke lov å stifte gjeld, slik tilfellet er her.

Palmesus-sjef Leif Fosselie under årets festival. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Tor Erik Schrøder / NTB

Festivalsjef for Palmesus, Leif Fosselie, sier følgende om jussprofessorens uttalelser:

– Om det er slik at vi ikke har loven på vår side så er vi glade for å ha fått en avklaring på hvor grensen går.

Han sier at det var tre av ungdommene som betalte på stedet.

– De vil bli refundert om vi ikke har anledning til å kreve betaling av dem, sier Fosselie.

Palmesus har foreløpig ikke sendt ut faktura til de andre snikerne.

