WSJ: – Presset øker på Vladimir Putin

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Det tok seks måneder, men president Trump ser nå ut til å ha konkludert med at Vladimir Putin ikke ønsker fred i Ukraina. Denne nye realismen er et velkomment brudd med Trumps tidligere strategi. Putin er fast bestemt på å gjøre Ukraina til et russisk lydrike. Men etter hvert som krigens kostnader øker, øker også presset på ham.

Enkelte Patriot-luftvernmissiler kan bli sendt til Ukraina allerede i løpet av få dager, og de vil uten tvil være til umiddelbar hjelp.

Trump truet også med en ny 100 % toll på land som kjøper russiske varer dersom det ikke skjer fremgang mot våpenhvile innen 50 dager. Trusselen er tydelig ment som et forsøk på å komme i forkant av lovforslaget til senatorene Lindsey Graham og Richard Blumenthal, som foreslår tollsatser på opptil 500 % på land som kjøper russisk olje og gass.

Men en frist på 50 dager er trolig for generøs mot Putin, som kan tolke det som at Trump egentlig ikke har til hensikt å følge opp.

Et virkemiddel Trump dessverre ikke nevnte, er beslagleggelsen av de over 300 milliarder dollar i russiske eiendeler som er frosset i Vesten. Disse midlene ble fryst etter invasjonen i februar 2022, men hittil har Ukraina kun mottatt støtte gjennom renter på disse midlene.

Den russiske økonomien sliter for alvor, og å kutte landets økonomiske livslinje fra oljesalg vil ramme krigsmaskinen hans hardt.

KLARE TIL INNSATS: Enkelte Patriot-luftvernmissiler kan bli sendt til Ukraina allerede i løpet av få dager, skriver The Wall Street Journal. Her står utskytere klare i Irak. Bildet er fra 2003. Foto: NTB

Financial Times

Sjelden har en britisk statsråd kommet med en så ekstraordinær innrømmelse i parlamentet som forsvarsminister John Healey gjorde tirsdag. Et datainnbrudd satte sikkerheten til tusenvis av afghanere som hjalp britiske styrker i Afghanistan-konflikten i fare. Nå er det opp til granskerne å vurdere hva som gikk galt.

Die Welt

Angivelig har unge mennesker tatt avstand fra bilen. I virkeligheten representerer bilen alt unge mennesker ønsker seg, og alt hva grønne kulturkamp-klimaforkjempere fordømmer: Frihet, selvbestemmelse, surfebrettet i bagasjerommet – og et kyss under bakspeilet.

Dagens Industri

Sverige har usedvanlig gode forutsetninger for gruvedrift. Vi har enorme forekomster, verdens strengeste miljølovgivning, høyt utdannet arbeidskraft og spredt bosettingsstruktur. Men interessekonfliktene som oppstår ved etablering av nye gruver, må håndteres bedre.

