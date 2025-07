– Vi får se hva som skjer med president Putin, sa Trump til journalister i Washington tirsdag.

– Putin har ikke levd opp til påstanden om at han ønsker fred, sa presidenten også.

Trump sa at det ikke nødvendigvis trengs 50 dager for å få i stand en avtale, men han sa ikke om det er planlagt nye samtaler for å prøve å få i stand nye samtaler med Russland.

– Det kommer til å bli for ille hvis vi ikke har noen avtale på plass ved utgangen av de 50 dagene, sa Trump.

Det var mandag at presidenten kunngjorde 100 prosent toll mot Russland og sanksjoner mot land som kjøper olje fra Russland hvis Moskva ikke sørger for fred i Ukraina innen 50 dager.

Mandag kunngjorde også Trump nye våpenleveranser, blant annet luftvernsystemet Patriot, til Ukraina. Tirsdag sa Trump at noen av Patriot-systemene allerede er på vei til Ukraina.

– De sendes dit fra Tyskland, sa presidenten, dagen etter at Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius hadde sagt det samme.

Avtalen innebærer at Nato-land i Europa forsyner Ukraina med Patriot-systemer og andre amerikanske våpen, og at Nato-landene dekker USAs kostnader.

Har ikke Iran-hastverk

USAs president Donald Trump sier at Iran ønsker nye samtaler med USA, men han synes ikke at det haster.

– De ønsker å snakke. Jeg har ikke hastverk med å snakke med dem fordi vi utslettet stedet deres, sa Trump til journalister i Washington etter et besøk i Pittsburgh tirsdag.

«Stedet deres» er en henvisning til de amerikanske luftangrepene mot iranske atomanlegg i forrige måned.

Iran sa imidlertid mandag denne uken at landet ikke ønsker nye samtaler om landets atomprogram med USA så lenge USA insisterer på at landet må slutte med anriking av uran.

– Dersom forhandlingene må være betinget av at anrikingen stanser, kommer slike forhandlinger ikke til å finne sted, sa Ali Velayati, rådgiver til Irans øverste leder, ifølge det statlige nyhetsbyrået Irna.

USA oppga at formålet med angrepet mot Irans atomanlegg i juni var å ødelegge landets evne til å anrike uran. USAs president Donald Trump har sagt at Irans evne til å anrike uran nå er ødelagt, men det er ikke bekreftet at dette stemmer.

Blant annet er Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ikke enig og sier Iran kan gjenoppta anrikingen av uran i løpet av få måneder.

