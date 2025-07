Darth Vaders lyssabel kan gå for 30 millioner

Det florerer riktignok av lyssabler fra den ikoniske filmserien. Men akkurat denne lyssabelen er noe helt annet, ifølge auksjonsfirmaet Propstore:

Dette er den faktiske lyssabelen som ble brukt i kampscenene mellom Darth Vader og Luke Skywalker, og ble håndtert foran kamera av Vader-skuespiller David Prowse og stuntmann Bob Anderson i originaltrilogien fra 1977–1983.

Dette skal ifølge Hollywood Reporter være den eneste lyssabelen tilhørende en av hovedkarakterene fra disse filmene som noensinne er blitt solgt på auksjon.

Ekstremt sjeldent

– Ekte lyssabelrekvisitter fra den originale filmtrilogien er ekstremt sjeldne, sier Propstore-sjef Brandon Alinger og kaller det som ser ut som et slitt, svart håndtak for «historisk».

– Det er på nivå med en hellig gral, verdig de fineste samlingene i verden, hevder han. Prisoverslaget er da tilsvarende:

Man forventer at lyssabelen drar inn mellom en til tre millioner dollar, altså mellom 10 og 30 millioner kroner, når den auksjoneres bort i september – etter at den har vært på presseturné til London, New York og Beverly Hills.

Legendeauksjon

Ifølge auksjonshuset er lyssabelen å se i «Imperiet slår tilbake» (1980) og «Jediridderen vender tilbake».

Auksjonen, som også favner andre legendariske gjenstander fra underholdningsverdenen som en oksepisk og et belte brukt av Harrison Ford i «Indiana Jones og det siste korstog» (1985), en minneutvisker – neutralyzer – fra «Men in Black» (1997) og Saurons hjelm fra «Ringenes herre: Ringens brorskap» (2001), sammenfaller med 45-årsjubileet for premieren til «Imperiet slår tilbake».

Star Wars Kid

Lyssablene slutter aldri å fascinere «Star Wars»-fansen og er gått inn i populærkulturen for godt. I 2002 gikk et klipp av en canadisk 14-åring som filmet seg selv mens han imiterte Darth Mauls kampbevegelser med sin doble lyssabel viralt. En annen unggutt fant filmen i skolens kamera, og la det ut.

«Star Wars Kid» er snart sett en milliard ganger, parodiert på TV i blant annet « South Park » og endret livet til 14-åringen, som etterpå gikk til rettssak om nettmobbing.

– Jeg er ikke bitter, sa Ghyslain Raza til Global News da han i 2022 ga sine første intervjuer i forbindelse med dokumentaren «Star Wars Kid: The Rise of Digital Shadow». I stedet håpet han at dokumentaren ville få flere til å reflektere over sine digitale skygger og kontrollen over eget bilde.

Hadde blad av tre

I Disneyworld i Florida kan «Star Wars»-fans fra 14 år og oppover punge ut 250 dollar for å få hjelp til å bygge sin egen lyssabel. Men hvordan ble egentlig Darth Vaders original bygget?

Den er ifølge Gizmodo konstruert av håndtaket til en stavblits brukt til et gammelt, britisk pressekamera. Det ble påmontert et plastgrep og biter fra en kalkulator, med en rød på-knapp, og jukseledninger. Den har også en festeanordning for en trepinne, som fungerte som sverdbladet i de koreograferte kampscenene.

Under etterarbeidet fungerte trepinnen som guide for de visuelle effektarbeiderne, som la til det karakteristiske glødende bladet.