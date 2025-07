WSJ: – Donald Trump fornekter virkeligheten

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump insisterer på at det ikke finnes noen inflasjon, samtidig som han presser sentralbanken Federal Reserve til å kutte renten. Men å fornekte virkeligheten fjerner ikke problemet. Juniøkningen i inflasjon gjør det trolig umulig for Federal Reserve å kutte renten i juli.

USAs arbeidsdepartement rapporterte tirsdag at konsumprisindeksen steg med 0,3 prosent i juni – tilsvarende 2,7 prosent på årsbasis.

La oss slå fast: Toll i seg selv skaper ikke inflasjon – som er en bred økning i det generelle prisnivået. Inflasjon oppstår når det er for mye penger som jager for få varer, og skyldes vanligvis feilslått pengepolitikk.

Men toll er en form for skatt, og den øker prisene på varene den rammer. Disse prisøkningene kan være engangseffekter, avhengig av hvordan tollene utformes og hvordan forsyningskjedene påvirkes. Men de som rammes vil fortsatt merke at kjøpekraften svekkes.

Toll på kirsebær fra Chile og bananer fra Guatemala vil ikke føre til at disse varene plutselig dyrkes i USA – særlig ikke når bøndene har problemer med å skaffe arbeidskraft. Prisene på kaffe, som nesten utelukkende importeres, steg med 2,2 prosent. Kaffekoppen din kan bli enda dyrere dersom Trump gjennomfører trusselen om 50 prosent toll på brasiliansk kaffe.

Amerikanerne valgte Trump for å øke reallønningene og redusere inflasjonen – men foreløpig lykkes han ikke med noen av delene. Tollpolitikken hjelper ham ikke med det heller.

Financial Times

Det har vært noen krevende uker for Storbritannias finansminister Rachel Reeves. Et tårevått oppmøte i parlamentet har ytterligere gitt næring til spekulasjoner om hennes stilling. Men dristigere reformer og tydeligere signaler om skatt er en forutsetning for økt vekst.

Die Welt

I tyske skoler blir elevenes oppførsel vurdert med en såkalt kopfnote - oppførselskarakter. Nå viser det seg at disse knapt har noen betydning for utdanningsløpet. Likevel koster de skattebetalerne 206 millioner euro i året. Karakteren er altså både dyr og unødvendig. Da kan den fjernes.

Dagens Industri

Eldreomsorgen i Lomma ble dyrere etter at den ble tilbakeført til kommunen. Hva lærer vi av den saken? Svaret er at kvaliteten på kommunale tjenester ikke handler om hvem som tar avgjørelsene, men hva de går ut på.

