Tyskland avviser budsjettforslag – for stort

– En omfattende økning av EU-budsjettet er uakseptabelt i en tid der alle medlemslandene gjør betydelige anstrengelser for å få orden på de nasjonale budsjettene sine, sier den tyske regjeringens talsmann Stefan Kornelius i en uttalelse.

– Vi kan derfor ikke godta EU-kommisjonens forslag, sier han videre.

EU-kommisjonen la fram det rekordstore budsjettforslaget onsdag. Bakgrunnen for at EU-kommisjonen ber om å få bruke 2000 milliarder euro i sitt neste langtidsbudsjett er krig, konkurranse, høye energipriser og klimaendringer.

Sjuårsperioden som budsjettet skal gjelde for, strekker seg fra 2028 til 2034. Budsjettet medfører en økning på rundt 700 milliarder euro sammenlignet med budsjettet for inneværende sjuårsperiode.

Alle EUs 27 medlemsland må enes om budsjettet for at det skal bli en realitet, og EU-kommisjonens forslag innleder det som etter alt å dømme blir to år med vanskelige forhandlinger.

Sveriges regjering uttalte onsdag at forslaget er altfor stort. Også Nederland deler dette synet, ifølge Sveriges EU-minister Jessica Rosencrantz

I EU-parlamentet har derimot flere allerede gitt beskjed om at de vil ha et enda større budsjett.

