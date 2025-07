Dette sa han til journalister før et møte med kronprinsen av Bahrain i Det hvite hus onsdag.

– Vi har noen veldig gode avtaler å kunngjøre, sa presidenten.

Trump avslørte at det muligens vil komme en handelsavtale med India, som han har truet med en tollsats på 26 prosent. En indisk handelsdelegasjon har vært på plass i Washington siden mandag, og det er ventet at flere myndighetspersoner vil ankomme onsdag.

Samtidig sa han at han ikke forventer å komme fram til en bredere avtale med Japan.

Mandag forrige uke sendte Trump ut tollbrev til 14 land, deriblant Japan. Landet må belage seg på 25 prosent toll fra 1. august og ble samtidig advart mot å øke tollen på amerikanske varer.

Trump uttalte seg også om planene for mindre land, som han sier vil få en «betalingspåminnelse» med like tollsatser for hele gruppen.

– Den store kommer nok til å være de 150 landene som vi ikke egentlig forhandler med, og de er mindre – vi gjør ikke så mye handel med dem, sa han.

(©NTB)