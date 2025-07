Amerikanske medier: Epstein- og Diddy-aktor har fått sparken

Kildene sier til flere amerikanske medier at Comey, som er datteren til tidligere FBI-direktør James Comey, er informert om oppsigelsen. Det er ikke kjent hvorfor det amerikanske justisdepartementet sparker henne, melder blant annet CBS News.

Comey var en av de ledende i aktoratet i saken mot Jeffrey Epstein og hans mangeårige medhjelper Ghislaine Maxwell, som var tiltalt for å ha utnyttet mindreårige jenter seksuelt i minst ett tiår. Som føderal statsadvokat på Manhattan ledet Comey også saken mot hiphopmogulen Sean «Diddy» Combs.

Potensielt mål

Comey har foreløpig ikke kommentert oppsigelsen, men hun har lenge vært ansett som et potensielt mål på grunn av farens anspente forhold til Trump det siste tiåret.

Faren James Comey fikk sparken av president Donald Trump i 2017, i forbindelse med granskingen av mulige forbindelser mellom Russland og personer tilknyttet Trump.

Det har tidligere blitt meldt at FBI har startet etterforskning av både tidligere CIA-direktør John Brennan og Comey, Grunnlaget for denne granskningen er uklart.

Oppsigelsen av Maurene Comey kommer samtidig som justisminister Pam Bondi møter sterk kritikk fra deler av Trumps tilhengerskare for beslutningen om ikke å offentliggjøre mer bevismateriale fra myndighetenes etterforskning av Epsteinsaken.

Flere oppsigelser

Oppsigelsen er den siste i rekken av tilfeller der Justisdepartementet sier opp advokater uten forklaring, noe som har vekket bekymring for at man ser bort fra regler for stillingsvern i offentlig sektor som er ment å forhindre oppsigelser av politiske årsaker.

Departementet har også sagt opp flere påtalejurister som har arbeidet med saker som har provosert president Trump, inkludert noen som håndterte saker knyttet til opptøyene ved Kongressen, samt advokater og støttepersonell som jobbet med spesialetterforsker Jack Smiths tiltaler mot Trump.

