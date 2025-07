Ny vurdering: USA ødela kun ett av tre iranske atomanlegg

Ett av de tre atomanleggene i Iran som ble angrepet av USA forrige måned ble i stor grad ødelagt, noe som har satt arbeidet der betydelig tilbake, opplyser fem nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn med kjennskap til vurderingen til NBC News.

De to andre anleggene ble ikke like hardt rammet og kan ha blitt skadet bare til et punkt der anriking av uran kan gjenopptas i løpet av de neste månedene hvis Iran ønsker det, ifølge en fersk amerikansk vurdering av ødeleggelsene forårsaket av militæroperasjonen.

Natt til søndag 22. juni kunngjorde USAs president at de hadde angrepet de iranske atomanleggene med amerikanske bombefly. Da sa Trump at anleggene var utslettet, noe som nå kan vise seg å ikke stemme.

Ifølge NBCs kilder ble også Trump forelagt en plan om et mer omfattende angrep på Iran. Et angrep som ville vart i flere uker og rammet ytterligere tre anlegg.

– Vi var villige til å gå hele veien med våre alternativer, men presidenten ønsket ikke det, sa en av kildene med kjennskap til planen.

(©NTB)