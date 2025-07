Ski-VM styrer unna konkurs

I et brev kreditorene mottok torsdag ettermiddag, fremkommer det at styret i ski-VM er lettet over å ha fått landet en avtale med kreditorene. Én kreditor skal ha holdt igjen, men løsningen ble at eierne av ski-VM betaler ut kravet, og med det unngår konkurs.

Selskapet bak Ski-VM går i gang med utbetalingene fredag og målet er å være ferdig med utbetalingene tidlig i august, ifølge VG.

Mange av arrangørselskapets kreditorer hadde fram til onsdag ettermiddag å stemme for eller mot løsningsforslaget. Det går ut på at 60 prosent av godkjente krav på over 40.000 kroner skal innfris, skriver NTB.

Alt under det beløpet vil bli dekket i sin helhet. Det betyr at rundt halvparten av de 114 kreditorene får tilbake alt.

Selskapet bak ski-VM eies av Norges Skiforbund (60 prosent), Sør-Trøndelag skikrets (30 prosent) og Trondheim kommune (10 prosent).