Bagdad: Kurdisk råolje skal eksporteres via sentralregjeringen igjen

Torsdagens kunngjøring kommer etter en rekke droneangrep på oljefelt i Kurdistan den siste tiden, samt flere år med uenighet mellom Bagdad og den kurdiske regjeringen i Arbil om oljeeksporten.

Blant annet er oljefelt som driftes av norske DNO, angrepet fire dager på rad.

Den lukrative oljeeksporten har vært gjenstand for stor splid mellom Bagdad og Arbil. En viktig rørledning gjennom Tyrkia har vært stengt siden 2023 på grunn av rettslige og tekniske problemer.

I en melding fra den irakiske sentralregjeringen i Bagdad heter det at regionalregjeringen i Kurdistan «umiddelbart skal begynne å levere all olje produsert» ved regionens felt, til Bagdads statlige oljemarkedsorganisasjon (Somo) for eksport.

– Ulovlig eksport

Mengden olje skal ikke være under 230.000 fat per dag, og myndighetene i Bagdad skal betale et forskudd på 16 dollar fatet, ifølge kunngjøringen.

Tidligere har den kurdiske oljen blitt omsatt uavhengig fra Bagdad-regjeringen, uten godkjennelse eller overoppsyn fra sentrale myndigheter, gjennom Ceyhan-havnen i Tyrkia. Men regionens offisielle oljeeksport har vært frosset siden mars 2023. Da avgjorde voldgiftsdomstolen til det internasjonale handelskammeret i Paris at Arbil-regjeringens eksport var ulovlig, og at Bagdad har enerett på salg av all irakisk olje.

Beslutningen stanset all uavhengig eksport fra Kurdistan gjennom rør via Tyrkia. Siden har føderale og regionale myndigheter kranglet om produksjons- og transportkostnader, blant annet.

Uklart hvem som står bak

Torsdagens avtale innebærer trolig også en løsning på en langvarig strid som har ført til at offentlig ansatte i Kurdistan ikke har fått lønn fra Bagdad.

Ingen har tatt på seg ansvaret for droneangrepene som i flere uker har rammet oljefelt i Kurdistan, senest et av DNOs felt torsdag morgen. DNO opplyste onsdag at angrepene førte til at selskapet midlertidig stanset driften ved de to feltene Tawke og Peshkabir, som ligger i Zakho på grensa til Tyrkia.