For den som vil sette seg nærmere inn i det aller siste om fuglenes utviklingshistorie, anbefales to fremragende forskningsrapporter fra 2024 som ligger åpent på nettet: “Genomes, fossils, and the concurrent rise of modern birds and flowering plants in the Late Cretaceous” publisert i PNAS, og “Complexity of avian evolution revealed by family-level genomes” publisert i Nature.