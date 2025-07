6 Norge og Europa skal bruke enorme beløp på forsvar de neste årene. Er det riktig, eller kaster vi bort pengene fordi vi overvurderer trusselen fra Putin?

– Vi trenger et forsvar som gjør at Norge tas på alvor, også i Nato. Ved å ruste opp Forsvaret etter år med neglisjering, skaper det arbeidsplasser, både i det offentlige og i det private.

7 Har du bekymring for hva Donald Trump kan foreta seg som president, i så fall hva?

– Jeg har vært bekymret siden natten i 2016 da Trump ble valgt til president for første gang. Trump vil være en enerådende diktator, drevet av ego. Han ditcher forskning, er gjennomkorrupt og burde aldri fått den makten han har. Kaos og uforutsigbarhet er ikke bra, hverken for økonomien eller freden. Hans andre presidentperiode har vært et sammenhengende mareritt som jeg håper vi alle snart våkner opp fra.

8 Norge har verdens beste sykelønnsordning og verdens høyeste og dyreste sykefravær. Nytter regjeringens tiltak eller bør legene ettergås, og bør det koste å være syk?'

– Det er et tankekors at verdens rikeste land har verdens sykeste befolkning; vi er selvsagt ikke dobbelt så syke som svenskene og danskene. Norges eksponentielle vekst i sykemeldinger er et resultat av at politikere ikke tør å ta standpunkt som får folk tilbake i arbeid. 80 prosent sykelønn og ikke 100 prosent fra første dag hadde løst mye.

9 Regjeringen jakter tiltak i dagligvarebutikkene for å kutte prisen på mat. Er det noen vits, eller er det på tide å gjøre noe med tollmurene som beskytter norsk landbruk, norsk næringsmiddelindustri og norske dagligvarebutikker?

– Vi må først fjerne våre egne skyhøye tollmurer. Det var flaut å se de enorme tollmurene vi har anlagt for å beskytte deler av norsk landbruk, særlig kjøtt og ost. På toppen av det hele er de tre største dagligvareaktørene et monopol, og det fører til dyr mat og dårlig utvalg.

10 Mange nordmenn eier en Tesla. Og mange eier Tesla-aksjer. Hva mener du de bør gjøre med bilene og aksjene sine?

– Etter å ha vært Tesla-fan og -eier i mange år, har det vært tøft å se det rakne for Elon. Beefen med Trump gagner hverken ham selv eller selskapet hans. Men Tesla er verdens mest avanserte bil, og innen AI ligger Tesla lysår foran konkurrentene. Vi har troen på aksjen, her vi sitter i vår nye Tesla på vei til hytta.

11 Svært mange har solgt utleieboligene sine som følge av at Erna og Jens har økt skattene på sekundærboliger, og Norges Bank har økt rentene. Hva bør gjøres for at det fortsatt skal eksistere et godt marked for utleieboliger i Oslo?

– Skattepolitikken har gjort det ulønnsomt å tilby utleie, og det rammer nå leietakerne som havner i en pest eller kolera-situasjon: Folk klarer hverken å få tak i noe å leie eller har råd til å kjøpe. Vi må gjøre det attraktivt å leie ut igjen, spesielt i pressområder som Oslo.

12 Hvem i norsk næringsliv er du virkelig imponert over, og hvorfor?

– Jeg er imponert over folk som bygger noe nytt og ekte – som Karl Munthe-Kaas i Oda som turte å utfordre hele dagligvaremonopolet. Og retail-dronningen Kjersti Hobøl som har snudd både Princess, Kid og nå Nille på hodet, snudd tap til lønnsomhet og skapt store verdier. Og så klart unorske Nicolai Tangen. For en kraft han har tatt med seg inn i Oljefondet.

13 Til de som har én million kroner de ønsker å investere, hvordan ville du ha investert én million kroner?

– Jeg ville fokusert på selskaper som er godt posisjonert til å være med på AI-tsunamien, som Google, Bitcoin og Villoid.

14 Hvis du skulle ha veddet 10.000 kroner på hvem som vinner valget, hvem ville du satset på?

– Det ble jo litt mer usikkert da Jens kom Jonas til unnsetning i grevens tid, men akkurat nå holder jeg likevel en knapp på Høyre. Ikke med stormende jubel, mer som det minst upopulære alternativet. Med mindre Erna tar hatten og går, og nye krefter kommer inn.

15 Hva er den beste og dårligste investeringen du har gjort?

– Den beste og den største investeringen er Villoid - vi har hatt en eksplosiv verdiutvikling de siste årene. Den dårligste og den som lærte meg at det er smartere å ha kontrollen selv, var Opticom i 1999. Jeg satset studielånet, dro til Karibien og tapte alt.

16 Hvilken vin vil du servere dine gjester når de overraskende kommer på besøk i sommer?

– På sommeren glemmer jeg at jeg har sluttet å drikke vin. I kjøleskapet på hytta har jeg iskalde chardonnayer med skrukork.