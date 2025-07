Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Den inflasjonsjusterte veksten i Kina var 5,2 prosent. Det setter Kina på sporet til å nå årets vekstmål. Men forbeholdet her er stikkordet «inflasjonsjustert». Kina får en illusjon av vekst gjennom deflasjon, som nå fremstår som en kronisk tilstand snarere enn et forbigående fenomen.

Landet rapporterte altså imponerende resultater i andre kvartal – så lenge man ikke ser for nøye etter. Da Kinas kommunistiske ledere kunngjorde et mål om 5 prosent økonomisk vekst for i år, var det neppe dette de mente med økonomisk vekst.

En positiv overraskelse for Beijing er at eksporten holdt seg bemerkelsesverdig godt, til tross for tollkrigen med USA, som fortsatt er Kinas viktigste handelspartner. Eksporten økte med 5,3 prosent i første halvår 2025 sammenlignet med samme periode i fjor.

Landets eiendomsmarked er fortsatt preget av bakrus etter flere tiår med kredittdrevet oppgang, som president Xi Jinping satte en stopper for i 2020. Fallende eiendomsverdier undergraver formuen til middelklassen, noe som forklarer hvorfor privat forbruk fortsatt er svakt.

Deflasjonen er alvorlig fordi den viser at Xi ikke har klart å sette økonomien på et mer stabilt grunnlag. Prisene bør stige i en utviklingsøkonomi, noe Kina fortsatt er. Produktiviteten øker, og det gir høyere lønninger og konvergens mot nivået i industriland. Denne prosessen ser nå ut til å bremse i Kina.

Beijings sentralplanleggere mener at deflasjonen skyldes overkapasitet, noe de mener kan planlegges bort.

Men Xi foretrekker å støtte statsnære «nasjonale mestere» på bekostning av privat næringsliv.

Hans behov for politisk kontroll skader Kinas økonomi langt mer enn Trumps tollsatser gjør.

STRAFFER KINA MED TOLL: USAs president Donald Trump. Foto: Bloomberg

Financial Times

Som en hund som vender tilbake til sitt bein, vender Donald Trump alltid tilbake til toll. Nå kommer en revidert liste med tollsatser på en rekke land. Men Trumps fokus på gårsdagens varer er latterlig. Det som betyr noe, er konkurranseevne i fremtiden.

Die Welt

Tyske skoler trenger en migrasjonskvote. Det haster, selv om de vanlige refleksene raskt dukker opp i debatten: Forargelse, rasismebeskyldninger, tvil om gjennomførbarhet og lovlighet. De som i dag protesterer mot slike kvoter, beskytter ikke barna, men sin egen komfortsone.

Dagens Industri

Den trepiggede stingsilden er i ferd med å ta over Østersjøen. Nå er det på tide å begrense bunntrålingen for å redde både sild og strømming. Den viktigste årsaken er at stingsilden har mistet to fiender: Torsken og særlig silden, som begge spiser stingsilden.

