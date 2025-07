Den tidligere næringslivstoppen Percy Barnevik er død

– Det er med stor sorg vi kan meddele at vår kjære far, Percy Barnevik, er død. Percy etterlater seg et stort tomrom. Vår far betydde mye for oss i familien, og vi vil alltid huske ham med varme, skriver barna hans i en epost til det svenske nyhetsbyrået TT.

Barnevik var også styreleder i Wallenberg-familiens maktselskap Investor.

Han omtales som en effektiv leder med «hard hånd og høye krav til omgivelsene». En gigantisk pensjonsavtale som ble kjent i 2002, vekket imidlertid oppsikt, og han endte med å betale tilbake 548 millioner svenske kroner av de 930 millionene som avtalen opprinnelig utgjorde.

Percy Barnevik døde som følge av et hjerneslag.