Ekofisk-plattformer stengt

Det internasjonale energiselskapet ConocoPhillips opplyste torsdag til VG at hendelsen hadde skjedd i 16.30-tiden. Et forsyningsskip støtte borti en gangbro som forbinder de to plattformene Ekofisk 2/4 K og Ekofisk 2/4 B i Nordsjøen.

Det var ifølge ConocoPhillips et lite sammenstøt, uten synlig skade, og uten skade på personell på plattformen eller fartøyet.

– Hendelsen ble innrapportert til oss i går. Vi fulgte det opp. Vi fikk opplyst at det var noen om bord på den ene plattformen som ble flyttet til den andre, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Havindustritilsynet til NTB.

Gransker hendelsen

Produksjonen på de to plattformene er stoppet, gangbrua er stengt og inspeksjon foretatt av områdene der broen er festet i de to plattformene.

Ingen av dem som jobber og bor på plattformene, skal være flyttet. Driften av Ekofisk-feltet for øvrig går som normalt.

ConocoPhillips har foreløpig ikke svart på NTBs henvendelser fredag. Det ble opplyst torsdag at forsyningsfartøyet fikk mindre skader på noen antenner og en knust rute, og at inspeksjonen av broen ville «ta noe tid».

Ber om redegjørelse

Havindustritilsynet kjenner ikke til hva som ble resultatet av inspeksjonen, men sier de følger opp situasjonen videre.

– Selskapet må finne ut om det er, og hva som er skaden. Vi ber om å få vite hva de gjør med eventuelle skader, og hvordan de håndterer dette videre, sier Midttun.

Plattformen Ekofisk 2/4 K er fra 1987 og har en boligmodul med 182 sengeplasser fordelt på seks etasjer. Den er koblet til Ekofisk 2/4 B med en gangbro. Plattformene befinner seg 3 kilometer nord for Ekofisk-senteret.