Trump-administrasjonen krevde mer marmor – kritiserer nå Fed for luksusrenovering

Donald Trump har kritisert sentralbanksjef Jerome Powell for en påkostet renovering av Federal Reserve-bygget, men ifølge AP var det Trumps egne utnevnelser som krevde mer marmor i prosjektet under hans første presidentperiode.

I 2020 ønsket Fed å bruke glassfasader for å signalisere åpenhet, men tre Trump-utnevnte medlemmer i Kommisjonen for kunst og arkitektur mente bygget burde ha hvit Georgia-marmor for å passe bedre med bygningens historiske karakter. Resultatet ble at marmordetaljer ble lagt inn i de reviderte planene.

KOSTNADSSMELL: Fed-bygget renoveres i Washington, 18. juli 2025. Trump sier det er lite sannsynlig at han vil sparke Powell, som nå må svare for kostnadsoverskridelser i prosjektet på 2,5 milliarder dollar. AFP

– Jeg ville ikke bli overrasket om det koster mer på grunn av marmoren, sa Alex Krieger, tidligere kommisjonsmedlem og arkitekturprofessor ved Harvard.

Renoveringen har overskredet budsjettet med rundt 600 millioner dollar og er nå estimert til 2,5 milliarder, blant annet på grunn av nye glass-atrier og et underjordisk parkeringsanlegg.

Trump-administrasjonen har likevel forsøkt å bruke prosjektet til å svekke Powell, og det spekuleres i hvorvidt det er et forsøk på å fjerne ham før perioden hans utløper i mai 2026.

– Hvis han forteller sannheten, kan han bevise det ved å levere inn alle planene, sa James Blair, Trumps visestabssjef.

Fed har bekreftet at marmorvalget ble gjort etter krav fra eksterne instanser og bruker amerikanskprodusert stein i prosjektet.