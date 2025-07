Stoltenberg om USA-toll: – Vi må regne med at det blir 15 prosent

– Norge har ikke fått brev, men vi har nær kontakt med USA. Vi må regne med at det blir 15 prosent, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til NTB.

USAs president Donald Trump har varslet økte tollsatser på vareimport fra omtrent alle andre land fra 1. august, men har ikke ennå bestemt hvilket nivå norske varer får.

Den økte handelskonflikten og de amerikanske tollsatsene var et av hovedtemaene da finansministerne fra G20-landene møttes i Durban i Sør-Afrika denne uken. Norge og Stoltenberg var invitert med.

Tett kontakt

– Det som preget mine samtaler i Durban var arbeidet for å hindre de kraftige varslede tolløkningene, sier Stoltenberg til NTB fra Sør-Afrika.

Han trekker fram at vertsnasjonen for G20-møtet og EU begge er varslet om 30 prosent toll. Det har vært tett kontakt mellom Norge og USA den siste tiden.

– Jeg hadde senest for få dager siden kontakt med handelsrepresentant Jamieson Greer. Vi har kontakt på mange nivåer for å hundre tolløkningen, og gjør det vi kan. Men vi må være forberedt på at Norge får økt toll om få dager, sier Stoltenberg.

EU forhandler fortsatt

EU har forberedt mottiltak til en samlet verdi av 93 milliarder euro mot USA dersom USA skulle innføre 30 prosent toll fra 1. august.

– EU forhandler med amerikanerne og mener at en avtale kan være innen rekkevidde, men det er stor usikkerhet, sier Stoltenberg.

EUs handelskommissær Maroš Šefčovič sa mandag at Trumps varslede toll i praksis vil føre til handelsstans mellom EU og USA

– Jeg har også snakket med EU om at det er viktig at Norge kommer på innsiden av eventuelle beskyttelsestiltak som EU iverksetter, sier Stoltenberg.

Finansministeren mener det er en god nyhet at tolløkningen ble utsatt til 1. august.

– Den dårlige nyheten for verden er at de varslede tolløkningene nå er høyere enn mange trodde. Så det er mye som står på spill de nærmeste dagene, sier Stoltenberg.

