Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Fredag strammet Europa endelig til sanksjonene mot Russland. Dermed sender de et klart signal til Vladimir Putin. Nå er det Washingtons tur, for Russlands økonomi viser nå klare tegn til svakheter. Rentene nærmer seg 20 prosent for å holde inflasjonen i sjakk.

Bloomberg meldte denne uken at ledere i noen av Russlands største banker dessuten diskuterer muligheten for statlige redningspakker dersom flere lån går i mislighold. Alt dette tyder på at Vestens økonomiske press mot Moskva vokser – hvis landene står samlet og bruker det.

President Donald Trump kunne ha støttet dette arbeidet ved å gå inn for et tverrpolitisk lovforslag i Senatet som gir ham fullmakt til å innføre 500 prosent toll på land som kjøper russiske olje- og gassprodukter.

Han kan også samarbeide med Europa om å beslaglegge rundt 300 milliarder dollar i frosne russiske midler i Vesten, for å finansiere våpenkjøp til Ukraina.

EUs nyeste sanksjonspakke øker presset på Moskva ved å tette smutthull og straffe utenlandske selskaper som hjelper Russland med å omgå tiltakene. Europa har allerede stanset det meste av sine gassimporter via russiske rørledninger.

Målet har hele tiden vært å svekke Russlands krigsmaskin ved å redusere olje- og gassinntektene – uten å påføre Europa for mye smerte.

Trump bør følge Europas eksempel og øke presset på Russland for å få til en våpenhvile.

FORFALL – LANGT FRA KRIGEN: Den russiske staten bruker enorme beløp på militæret, mens resten av landet forfaller. Her passerer mor og sønn en forlatt bygning fra sovjettiden i Orlovka, 2.000 kilometer øst for fronten i Ukraina. Foto: NTB

Financial Times

Donald Trump har fått Coca-Cola til å bruke rørsukker i cola i USA i stedet for høyfruktose maisirup. Men bedrifter bør tenke seg om før de løper etter hvert eneste innfall fra USAs president. Aksjene i maisforedlerne Archer Daniels Midland og Ingredion falt markant etter Trumps uttalelse.

Die Welt

Det har skjedd en serie seksuelle overgrep i svømmehaller, begått av unge menn fra hovedsakelig islamsk pregede land. Sammen med islamisme burde dette være en naturlig fiende for alle liberale. Dette begynner mange å innse i FDP, det liberale partiet i Tyskland.

Dagens Industri

Socialdemokratene har en integreringspolitikk som handler om at politikere skal planlegge seg frem til et mer velfungerende samfunn. De borgerlige partiene bør være en motvekt og argumentere for at samfunnet skal utvikles organisk. Men idéen om befolkningsplanlegging sitter dypt i politikken.

