Kreml: Putin klar for fredssamtaler, men krigens mål er ikke endret

– President Putin har gjentatte ganger snakket om sitt ønske om en fredelig konklusjon, men dette er en lang prosess og er ikke lett, sa Peskov søndag.

– Det viktigste for oss er å oppnå være mål. Våre mål er klare, sa han videre.

Blant russernes mål er å få full kontroll over de fire provinsene i øst som er delvis okkupert og få ukrainsk og internasjonal anerkjennelse av dem som russiske. Videre krever de at Ukrainas forsvar bygges ned, og at Ukraina aldri blir medlem av Nato.

Om USAs president Donald Trump sa Peskov at verden er blitt vant til hans til tider skarpe retorikk, men han viste også til at Trump har sagt at Russland søker en fredsavtale.

Tidligere denne uka skjerpet Trump sin holdning til Russland og lovte ny militær støtte til Ukraina, inkludert luftvernsystemet Patriot. Han ga samtidig Russland en frist på 50 dager til å godta en våpenhvile eller utsettes for nye sanksjoner.

