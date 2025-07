12 millioner lavprisvarer fra tjenester utenfor unionen ankommer EU hver dag, og EU har over tid gjort undersøkelser for å avdekke aktører som åpenbart bryter og omgår EU-regler, skriver The Guardian.

De endelige resultatene er ennå ikke lagt fram, men undersøkelsen har allerede funnet bevis for salg av blant annet solbriller uten UV-filter, smokker som utgjør kvelningsfare og giftige stoffer i regnjakker for barn, ifølge EUs justiskommissær Michael McGrath.

McGrath sier han er sjokkert over det undersøkelsene så langt har avdekket.

– Dette handler ikke bare om å beskytte forbrukerne. Det er også et svært alvorlig spørsmål om like konkurransevilkår for europeiske selskaper, siden de ventes å konkurrere med selgere som ikke følger våre regler, sier McGrath til avisen.

Ifølge McGrath vurderer EU å fjerne tollgrensen på 150 euro og innføre ekstra avgifter for hver pakke for å motvirke lavpriskjøp. I tillegg vurderer unionen å opprette en felles tollmyndighet.

EU-topper møter Kinas president Xi Jinping i Beijing torsdag og fredag kommende uke. McGrath sier at han da selv planlegger å ta opp spørsmålet om Shein og Temu.

Shein sier i en kommentar blant annet at de bruker 15 millioner dollar i år på tiltak for å føye seg etter lovverk og sikkerhetskrav. The Guardian har også spurt Temu om en kommentar.

(©NTB)